"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине

"Украина не согласна с характером принятия такого решения, так как нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов, и считает, что у нее есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, – написал Ткаченко. – Мы честно выиграли "Евровидение 2022" и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине – предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса".
Он подчеркнул, что проведение международного песенного конкурса в 2023 году в Украине станет мощным сигналом поддержки.
"Мы будем требовать изменить это решение, так как считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем неоднократно отмечали. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении "Евровидения 2023" в Украине", – резюмировал Ткаченко.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По словам фронтмена группы Олега Псюка, композиция посвящена его матери Стефании.
По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине. "У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.
Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".
17 июня Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на "Евровидении 2023" занял британец Сэм Райдер.