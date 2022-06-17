"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине

Ткаченко: Мы честно выиграли "Евровидение 2022" и выполнили все условия относительно процесса согласования его проведения в Украине Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

"Украина не согласна с характером принятия такого решения, так как нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов, и считает, что у нее есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, – написал Ткаченко. – Мы честно выиграли "Евровидение 2022" и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине – предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса".

Он подчеркнул, что проведение международного песенного конкурса в 2023 году в Украине станет мощным сигналом поддержки.

"Мы будем требовать изменить это решение, так как считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем неоднократно отмечали. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении "Евровидения 2023" в Украине", – резюмировал Ткаченко.