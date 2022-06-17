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17 июня, 2022
 
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"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине

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Ткаченко: Мы честно выиграли "Евровидение 2022" и выполнили все условия относительно процесса согласования его проведения в Украине
Ткаченко: Мы честно выиграли "Евровидение 2022" и выполнили все условия относительно процесса согласования его проведения в Украине
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 17 июня на своей странице в Facebook прокомментировал решение Европейского вещательного союза (EBU) о невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2023" в Украине.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения, так как нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов, и считает, что у нее есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, – написал Ткаченко Мы честно выиграли "Евровидение 2022" и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине  предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса". 

Он подчеркнул, что проведение международного песенного конкурса в 2023 году в Украине станет мощным сигналом поддержки.

"Мы будем требовать изменить это решение, так как считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем неоднократно отмечали. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении "Евровидения 2023" в Украине", – резюмировал Ткаченко. 

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/5329207887146770

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По словам фронтмена группы Олега Псюка, композиция посвящена его матери Стефании.

По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.  В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на "Евровидении 2023" занял британец Сэм Райдер. 

Теги: Евровидение, Великобритания, Александр Ткаченко, Европейский вещательный союз, Евровидение 2023
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