ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

В Украине создали комитет по проведению "Евровидения 2023"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Благодаря победе Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" следующий конкурс должен пройти в Украине
Благодаря победе Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" следующий конкурс должен пройти в Украине
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине международного песенного конкурса "Евровидение 2023". Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство также утвердило состав оргкомитета. Пока что имена участников не называются. 

Контекст:

Победителем конкурса "Евровидения 2022", который проходил в Турине (Италия) стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Теги: Евровидение, Украина, Кабинет Министров, конкурс, Евровидение 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (186852)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (126336)
3
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (40384)
4
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (33942)
5
В сети спорят, на кого больше похожа дочь Ани Лорак (31937)
6
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (31090)
7
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (26457)
8
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (25394)
 
 
 
 