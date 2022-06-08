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09 июня, 2022
 
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Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"

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По словам Уильямса, он уже подал соответствующую заявку
По словам Уильямса, он уже подал соответствующую заявку
Фото: ЕРА

Британский певец Робби Уильямс заявил о своем намерении выступить в качестве приглашенного гостя на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023", который должен пройти в Украине, пишет Mirror.

По словам музыканта, он уже подал соответствующую заявку и знает о том, что конкурс должен состояться в Украине.

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоялся в Турине (Италия) 14 мая. В нем принимали участие представители 25 стран из 40.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Теги: Евровидение, Украина, война России против Украины, Робби Уильямс, Евровидение 2023
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