Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"

По словам музыканта, он уже подал соответствующую заявку и знает о том, что конкурс должен состояться в Украине.

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоялся в Турине (Италия) 14 мая. В нем принимали участие представители 25 стран из 40.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине. "У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.