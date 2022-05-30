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30 мая, 2022
 
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Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ

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Группа Kalush Orchestra выручила за микрофон с логотипом "Евровидения 2022" $900 тыс.
Группа Kalush Orchestra выручила за микрофон с логотипом "Евровидения 2022" $900 тыс.
Фото: ЕРА

Победитель "Евровидения 2022", украинская группа Kalush Orchestra, получит новый микрофон с логотипом конкурса взамен того, который был разыгран на аукционе в поддержку ВСУ. Об этом сообщается 30 мая на официальной странице в Facebook "Евровидения" в Украине.

"Kalush Orchestra получит новый стеклянный кубок",  говорится в публикации. 

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2241937639315440

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

29 мая фронтмен группы Олег Псюк вместе с украинским волонтером Сергеем Притулой разыграли микрофон с логотипом "Еровидения 2022" и розовую панамку, которая является частью имиджа музыканта, на аукционе в поддержку ВСУ. 

Микрофон достался команде Whitebit, которая перевела на счет благотворительного фонда Притулы наибольшую сумму – $900 тыс., а панамка – проживающему в Чехии украинцу по имени Владимир, который сделал пять переводов по 200 грн.

По словам Притулы, участие в ее розыгрыше приняли более 31 тыс. ставок по 200 грн.

Кроме $900 тыс., музыкантам удалось собрать 11 млн грн. Все вырученные на аукционе деньги пойдут на закупку комплекса беспилотников PD-2 для ВСУ.

Теги: Евровидение, аукцион, волонтер, беспилотники, деньги, ВСУ, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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