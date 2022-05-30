"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"

Остапчук: Но это решаем не мы, есть кастинги Фото: vova_ostapchuk / Instagram

По словам Остапчука, он сам не против вновь провести конкурс, как делал это в 2019 году.

"Но это решаем не мы, есть кастинги, серьезная система отбора, собственно утверждением ведущих занимаются в том числе и представители Европейского вещательного союза. Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше и это также изменит его карьеру, буду только рад, –заявил Остапчук. – Есть критерии, которым должны соответствовать кандидаты на эту роль. Во-первых, совершенное владение английским и французским, потому что на "Евровидении" два официальных языка. Во-вторых, большой опыт работы в прямых эфирах. В-третьих, это должен быть стрессоустойчивый человек, потому что разное случается. Еще очень важна артистичность на сцене".

Ведущий отметил, что всем этим критериям соответствуют его коллеги Маша Ефросинина, Сергей Притула и Тимур Мирошниченко.

"Может, [экс-ведущий, cоветник главы Черкасской областной государственной (военной) администрации] Саша Скичко будет не против", – предположил Остапчук.