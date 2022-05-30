"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"

По словам Остапчука, он сам не против вновь провести конкурс, как делал это в 2019 году.
"Но это решаем не мы, есть кастинги, серьезная система отбора, собственно утверждением ведущих занимаются в том числе и представители Европейского вещательного союза. Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше и это также изменит его карьеру, буду только рад, –заявил Остапчук. – Есть критерии, которым должны соответствовать кандидаты на эту роль. Во-первых, совершенное владение английским и французским, потому что на "Евровидении" два официальных языка. Во-вторых, большой опыт работы в прямых эфирах. В-третьих, это должен быть стрессоустойчивый человек, потому что разное случается. Еще очень важна артистичность на сцене".
Ведущий отметил, что всем этим критериям соответствуют его коллеги Маша Ефросинина, Сергей Притула и Тимур Мирошниченко.
"Может, [экс-ведущий, cоветник главы Черкасской областной государственной (военной) администрации] Саша Скичко будет не против", – предположил Остапчук.
Финал "Евровидения 2022" состоялся в Турине (Италия) 14 мая. В нем принимали участие представители 25 стран из 40.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение".
В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика, является лицом канала "Украина".