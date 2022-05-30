Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
Новости

"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остапчук: Но это решаем не мы, есть кастинги
Остапчук: Но это решаем не мы, есть кастинги
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 28 мая в интервью изданию "КП в Украине" озвучил имена своих коллег, которые, по его мнению, могли бы стать ведущими международного песенного конкурса "Евровидение 2023". Благодаря победе украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" в следующем году мероприятие должно пройти в Украине.

По словам Остапчука, он сам не против вновь провести конкурс, как делал это в 2019 году.

"Но это решаем не мы, есть кастинги, серьезная система отбора, собственно утверждением ведущих занимаются в том числе и представители Европейского вещательного союза. Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше и это также изменит его карьеру, буду только рад, заявил Остапчук. – Есть критерии, которым должны соответствовать кандидаты на эту роль. Во-первых, совершенное владение английским и французским, потому что на "Евровидении" два официальных языка. Во-вторых, большой опыт работы в прямых эфирах. В-третьих, это должен быть стрессоустойчивый человек, потому что разное случается. Еще очень важна артистичность на сцене". 

Ведущий отметил, что всем этим критериям соответствуют его коллеги Маша Ефросинина, Сергей Притула и Тимур Мирошниченко.

"Может, [экс-ведущий, cоветник главы Черкасской областной государственной (военной) администрации] Саша Скичко будет не против", – предположил Остапчук. 

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоялся в Турине (Италия) 14 мая. В нем принимали участие представители 25 стран из 40.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение".

В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика, является лицом канала "Украина". 

Теги: Евровидение, карьера, Сергей Притула, Владимир Остапчук, Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина, Евровидение 2022, Евровидение 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
На концерте Scorpions в Кракове зрители развернули флаги Украины и Польши. Видео
На концерте Scorpions в Кракове зрители развернули флаги Украины и Польши. Видео
Сумская показала, кого они с мужем встретили в центре Киева в День города. Фото. Видео
Сумская показала, кого они с мужем встретили в центре Киева в День города. Фото. Видео
"Шагните навстречу своему прекрасному телу". Мишина показала тренировку в Бельгии
"Шагните навстречу своему прекрасному телу". Мишина показала тренировку в Бельгии
  Ким ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах
  Ким ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 