"Евровидение 2022" в прямом эфире смотрел 161 млн зрителей

Это на 7 млн больше по сравнению с результатами прошлого года. Наибольшее количество зрителей наблюдали за выступлениями конкурсантов в Италии, где и проходил конкурс.
Телевизионная аудитория в Украине не измерялась.
Полуфиналы "Евровидения 2022" состоялись в Турине (Италия) 10-го и 12 мая. 14 мая в финале принимали участие представители 25 стран из 40.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.