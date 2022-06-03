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Нет сомнений, что "Евровидение 2023" должно проходить в Украине – Ткаченко

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Ткаченко: Никто еще не проводил "Евровидение" во время войны
Ткаченко: Никто еще не проводил "Евровидение" во время войны
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко не сомневается, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине. Об этом он сказал 3 июня во время пресс-конференции в медиацентре "Украина", сообщило агентство "Укринформ".

"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Министр сообщил, что Украина получила от Европейского вещательного союза опросник по тем вопросам, которые страна должна решить в рамках организации "Евровидения" в Украине. Он намерен сегодня обсудить их с представителями конкурса.

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоялся в Турине (Италия) 14 мая. В нем принимали участие представители 25 стран из 40.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евровидение, Александр Ткаченко, война России против Украины, Европейский вещательный союз, Министерство культуры и информационной политики, Евровидение 2022, Евровидение 2023
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