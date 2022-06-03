Нет сомнений, что "Евровидение 2023" должно проходить в Украине – Ткаченко

Ткаченко: Никто еще не проводил "Евровидение" во время войны Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Министр сообщил, что Украина получила от Европейского вещательного союза опросник по тем вопросам, которые страна должна решить в рамках организации "Евровидения" в Украине. Он намерен сегодня обсудить их с представителями конкурса.