"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания

По словам артиста, "если бы не война в Украине", победителем конкурса мог бы стать представитель Великобритании, певец Сэм Райдер, который занял второе место.
Также 75-летний певец пожаловался, что сейчас в конкурсе принимает участие слишком много стран и все артисты поют на английском. На самом деле, участники "Евровидения 2022" из Украины, Великобритании, Литвы, Испании, Сербии, Италии, Молдовы и Португалии пели на своем родном языке.
ABBA была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. В 1974 году коллектив стал победителем "Евровидения".
За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.
В 1982-м АВВА распалась. 5 ноября 2021 года группа после 40-летнего перерыва выпустила свой новый альбом Voyage. Он стал девятым в дискографии группы.