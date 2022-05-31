"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания

По словам артиста, "если бы не война в Украине", победителем конкурса мог бы стать представитель Великобритании, певец Сэм Райдер, который занял второе место.

Также 75-летний певец пожаловался, что сейчас в конкурсе принимает участие слишком много стран и все артисты поют на английском. На самом деле, участники "Евровидения 2022" из Украины, Великобритании, Литвы, Испании, Сербии, Италии, Молдовы и Португалии пели на своем родном языке.