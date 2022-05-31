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31 мая, 2022
 
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"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания

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Андерссон в составе группы ABBA победил на "Евровидении 1974"
Андерссон в составе группы ABBA победил на "Евровидении 1974"
Фото: ЕРА

Участник шведской группы ABBA Бенни Андерссон 26 мая в интервью изданию Metro заявил, что уже много лет не смотрит "Евровидение", но видел выступления участников конкурса, который состоялся в этом году в Турине (Италия).

По словам артиста, "если бы не война в Украине", победителем конкурса мог бы стать представитель Великобритании, певец Сэм Райдер, который занял второе место.

Также 75-летний певец пожаловался, что сейчас в конкурсе принимает участие слишком много стран и все артисты поют на английском. На самом деле, участники "Евровидения 2022" из Украины, Великобритании, Литвы, Испании, Сербии, Италии, Молдовы и Португалии пели на своем родном языке. 

Контекст:

ABBA была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. В 1974 году коллектив стал победителем "Евровидения". 

За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В 1982-м АВВА распалась. 5 ноября 2021 года группа после 40-летнего перерыва выпустила свой новый альбом Voyage. Он стал девятым в дискографии группы.

Теги: Евровидение, Великобритания, война, война России против Украины, ABBA, Евровидение 2022
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