ABBA впервые за 14 лет появились на публике в полном составе. Фото

Участники группы Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анна-Фрид Лингстад в последний раз появлялись в таком составе на публичном мероприятии 14 лет назад, отмечает BBC.
Формат голографического шоу предусматривает, что вместо солистов АВВА на сцене будут выступать их цифровые копии, получившие название "АВВАтары". В создании виртуальных исполнителей принимал участие знаменитый голливудский режиссер, создатель киноэпопеи "Звездные войны" Джордж Лукас.
Премьеру шоу посетили в том числе австралийская актриса Кайли Миноуг, а также шведский король Карл Густав и королева Сильвия.
ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.
Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.
Новый альбом стал девятым в дискографии группы. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.