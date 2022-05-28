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ABBA впервые за 14 лет появились на публике в полном составе. Фото

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ABBA была создана в 1972 году
ABBA была создана в 1972 году
Фото: ЕРА

Шведская группа ABBA 26 мая появилась в полном составе на публике в день премьеры своего голографического шоу "ABBA Voyage" в Лондоне. Фото с мероприятия опубликовало фотоагентство ЕРА.

Участники группы Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анна-Фрид Лингстад в последний раз появлялись в таком составе на публичном мероприятии 14 лет назад, отмечает BBC.

Формат голографического шоу предусматривает, что вместо солистов АВВА на сцене будут выступать их цифровые копии, получившие название "АВВАтары". В создании виртуальных исполнителей принимал участие знаменитый голливудский режиссер, создатель киноэпопеи "Звездные войны" Джордж Лукас. 

Премьеру шоу посетили в том числе австралийская актриса Кайли Миноуг, а также шведский король Карл Густав и королева Сильвия. 

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Новый альбом стал девятым в дискографии группы. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

Теги: Великобритания, концерт, ABBA, Кайли Миноуг
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