ABBA впервые за 14 лет появились на публике в полном составе. Фото

ABBA была создана в 1972 году Фото: ЕРА

Участники группы Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анна-Фрид Лингстад в последний раз появлялись в таком составе на публичном мероприятии 14 лет назад, отмечает BBC.

Формат голографического шоу предусматривает, что вместо солистов АВВА на сцене будут выступать их цифровые копии, получившие название "АВВАтары". В создании виртуальных исполнителей принимал участие знаменитый голливудский режиссер, создатель киноэпопеи "Звездные войны" Джордж Лукас.

Премьеру шоу посетили в том числе австралийская актриса Кайли Миноуг, а также шведский король Карл Густав и королева Сильвия.

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