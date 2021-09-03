Музыканты ABBA для грядущего 3D-шоу использовали комбинезоны с датчиками для мэппинга

"Это АВВА сегодня. Время, увы, безжалостно (особенно к красивым женщинам). 40 лет спустя великие шведы выпускают новый альбом Voyage с 10 премьерными песнями. А с мая 2022 года сначала в Лондоне, а далее везде стартует шоу с золотыми хитами группы. Но на сцене участники не появятся. Вместо них двигаться будут так называемые АВВАтары (отличная находка с названием!) – 3D-модели музыкантов, которые созданы по какой-то супер-современной технологии (в продакшне участвовала компания Джорджа Лукаса). Последние месяцы Агнета, Анне-Фрид, Бьорн и Бенни не вылезали из студии, из этих черных комбинезонов с датчиками для мэппинга, позируя на камеры, расставленные кругом на 360 градусов", – написал он.

В клипе, который вышел 2 сентября, можно увидеть, как выглядят АВВАтары.

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Видео: АВВА / YouTube