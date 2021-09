  ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети

Новый альбом называется Voyage и состоит из 10 песен, две из которых – I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down – прозвучали прямо во время стрима и уже появились в сети. Альбом поступит в продажу 5 ноября.

Голографическое шоу ABBA Voyage будет презентовано в конце мая 2022 года в Лондоне, после чего группа отправится в мировое турне с новым альбомом. Билеты на предстоящий концерт в Лондоне поступят в продажу через несколько дней – 7 сентября.

ВИДЕО

Фото: АВВА / YouTube