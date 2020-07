ABBA записала пять новых песен

Шведская группа ABBA вынуждена была перенести премьеру новых песен из-за пандемии коронавируса.

Участник шведской группы АВВА Бьорн Ульвеус заявил, что коллектив намерен презентовать пять новых синглов в 2021 году, сообщает Mirror со ссылкой на журналиста Джефа Ллойда.

По словам Ллойда, Ульвеус в разговоре с ним признался, что коллектив уже записал пять синглов, но из-за пандемии коронавируса музыканты вынуждены были отложить их премьеру.

В 2018 году АВВА заявила о премьере новой песни I Still Have Faith In You, но обещанной презентации поклонники группы не дождались.

В мае 2020 года Ульвеус снова анонсировал музыкальную премьеру, не уточнив дату релиза.

Музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году. В состав группы вошли Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет существования группа ABBA выпустила восемь альбомов. Во всем мире было продано более 350 млн записей.