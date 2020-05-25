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25 мая, 2020
 
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Музыкант ABBA заявил, что группа готовит презентацию новых песен

По словам участника шведской группы ABBA Бьорна Ульвеуса, премьера "музыкального материала" состоится "когда-нибудь в этом году".

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Музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году
Музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году
Фото: ABBA / Instagram

Участник группы АВВА Бьорн Ульвеус заявил, что квартет планирует в 2020 году представить новый музыкальный материал. Об этом он рассказал в интервью CNBC

При этом артист не стал называть конкретную дату премьеры, подчеркнув, что это будет "когда-нибудь в этом году". 

По словам Ульвеуса, поклонникам шведского коллектива не стоит ждать появления музыкантов на сцене. 

В 2018 году АВВА заявила о премьере новой песни I Still Have Faith In You, но обещанной презентации поклонники группы не дождались. 

Музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году. В состав группы вошли Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет существования группа ABBA выпустила восемь альбомов. Во всем мире было продано более 350 млн записей.

Теги: Швеция, ABBA, песня
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