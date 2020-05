Музыкант ABBA заявил, что группа готовит презентацию новых песен

По словам участника шведской группы ABBA Бьорна Ульвеуса, премьера "музыкального материала" состоится "когда-нибудь в этом году".

Участник группы АВВА Бьорн Ульвеус заявил, что квартет планирует в 2020 году представить новый музыкальный материал. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

При этом артист не стал называть конкретную дату премьеры, подчеркнув, что это будет "когда-нибудь в этом году".

По словам Ульвеуса, поклонникам шведского коллектива не стоит ждать появления музыкантов на сцене.

В 2018 году АВВА заявила о премьере новой песни I Still Have Faith In You, но обещанной презентации поклонники группы не дождались.