"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры

По словам Андерссона, завершение карьеры должно было произойти рано или поздно. И если в 1982 году он не исключал, что в будущем возможно воссоединение, то теперь заявил, что "это все".

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В дискографии группы всего восемь альбомов. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

2 сентября 2021 года ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети. Релиз альбома запланирован на 5 ноября, а в мае 2022 года голограммами музыкантов выступят с концертом в Лондоне.