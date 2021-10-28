Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры

АВВА была создана в 1972 году
АВВА была создана в 1972 году
Фото: АВВА / Facebook

Участники шведской поп-группы ABBA накануне выхода своего первого за 40 лет альбома Voyage заявили, что воссоединение коллектива было разовым и они после этого планируют завершить музыкальную карьеру. Об этом 27 октября написало издание The Guardian, цитируя слова участника группы Бенни Андерссона.

По словам Андерссона, завершение карьеры должно было произойти рано или поздно. И если в 1982 году он не исключал, что в будущем возможно воссоединение, то теперь заявил, что "это все".

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В дискографии группы всего восемь альбомов. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

2 сентября 2021 года ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети. Релиз альбома запланирован на 5 ноября, а в мае 2022 года голограммами музыкантов выступят с концертом в Лондоне.

Теги: концерт, ABBA
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