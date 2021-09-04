  Группа АВВА показала свои цифровые копии, которые выйдут вместо них на сцену во время мирового турне

На официальном аккаунте группы в Instagram 4 сентября появились аватары каждого из солистов АВВА. На цифровых копиях им на вид лет 30–35, они одеты в комбинезоны с люминесцентной подсветкой.

"Познакомьтесь с цифровыми аватарами Агнеты, Бьорна, Бенни и Анни-Фрид, которые появятся на концерте ABBA Voyage", – говорится в подписи к фото.

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Пару дней назад во время специального стрима на своем YouTube-канале музыканты рассказали, что будущее мировое турне, которое стартует 22 мая 2022 года в Лондоне, будет проходить в необычном формате. Вместо непосредственно солистов АВВА на сцене будут их цифровые копии, получившие название "АВВАтары".

В создании виртуальных исполнителей принимал участие знаменитый голливудский режиссер, создатель киноэпопеи "Звездные войны" Джордж Лукас.

ВИДЕО

Ролик, выпущенный на официальном YouTube-канале АВВА, в котором показано, как создавались 3D-копии вокалистов группы. Видео: АВВА / YouTube