Телезрители назвали величайшую песню в истории "Евровидения"

Телезрители "Евровидения 2020" считают лучшей в истории конкурса композицию шведской группы ABBA 1974 года.

Во время финального онлайн-концерта международного песенного конкурса "Евровидение 2020" телезрители назвали песню шведской группы ABBA величайшей за всю историю конкурса. Об этом сообщает ВВС.

Шведский квартет выиграл Евровидение в 1974 году в Брайтоне. Их песня Waterloo возглавляла хит-парады в Великобритании. Во всем мире было продано более 6 млн копий.

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Видео: ABBA / YouTube

Песенный конкурс "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Даты проведения конкурса в 2021 году пока не объявлены, отметили организаторы "Евровидения".

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен. Такое решение было принято 18 марта.

На тот момент еще не было известно, какой город примет перенесенный конкурс, – переговоры с властями Роттердама продолжались.

22 февраля победителем украинского национального отбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A. Она представит Украину на "Евровидении 2021".