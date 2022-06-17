"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине

"EBU хотел бы поблагодарить "UA: Суспільне" за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra's 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине", – говорится в заявлении.

В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия EBU начнет переговоры с вещателем ВВС о потенциальном проведении конкурса в Великобритании, поскольку второе место на "Евровидении 2023" занял британец Сэм Райдер.