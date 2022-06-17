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17 июня, 2022
 
Новости

"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине

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Украина на "Евровидении 2022" заняла первое место
Украина на "Евровидении 2022" заняла первое место
Фото: Євробачення / Facebook

Европейский языковой союз (EBU) заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

"EBU хотел бы поблагодарить "UA: Суспільне" за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra's 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине", – говорится в заявлении.

В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия EBU начнет переговоры с вещателем ВВС о потенциальном проведении конкурса в Великобритании, поскольку второе место на "Евровидении 2023" занял британец Сэм Райдер. 

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоялся в Турине (Италия) 14 мая. В нем принимали участие представители 25 стран из 40.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

Теги: Евровидение, Украина, Великобритания, война, ВВС, конкурс, сотрудничество, Kalush Orchestra
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