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17 июня, 2022
 
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После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания

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По словам фронтмена группы Олега Псюка, песня Stefania посвящена его матери Стефании
По словам фронтмена группы Олега Псюка, песня Stefania посвящена его матери Стефании
Фото: ЕРА

После победы украинской группы Kalush Orchestra 14 мая на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" с песней Stefania в Украине 68 детей были названы Стефаниями.

Об этом 16 июня сообщается на странице Министерства юстиции Украины в Facebook. 

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/404542388378526

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса "Евровидение 2022", который проходил в Турине (Италия), стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По словам фронтмена группы Олега Псюка, композиция посвящена его матери Стефании.

По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине международного песенного конкурса "Евровидение 2023".

Теги: Евровидение, дети, украинец, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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