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"Мы разочарованы". Глава правления Общественного прокомментировал решение EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине

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"Евровидение 2023" благодаря победе украинской группы Kalush Orchestra должно было состояться в Украине
"Евровидение 2023" благодаря победе украинской группы Kalush Orchestra должно было состояться в Украине
Фото: Микола Чернотицький / Facebook

Глава правления Общественного Николай Чернотицкий 17 июня прокомментировал решение Европейского вещательного союза (EBU) о невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2023" в Украине. Его заявление опубликовано на сайте Общественного.

"Мы разочарованы таким решением EBU. За этот месяц в Украине большое количество людей бросило все усилия, чтобы выполнить условия для проведения "Евровидения" у нас. Безопасность, конечно, превыше всего, – заявил он. – Команда Общественного, государственной и местной власти провела основательную работу и предложила разные варианты. Очень жаль видеть такое безапелляционное заявление, поэтому мы обращаемся к партнерам по поводу проведения дальнейших переговоров".

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По словам фронтмена группы Олега Псюка, композиция посвящена его матери Стефании.

По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на "Евровидении 2022" занял британец Сэм Райдер.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя решение EBU, заявил, что Украина будет требовать его изменения.

Теги: Евровидение, война России против Украины, Европейский вещательный союз, Николай Чернотицкий, Евровидение 2023
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