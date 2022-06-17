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Директор Kalush Orchestra об отказе EBU провести "Евровидение 2023" в Украине: Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения конкурса

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Группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении 2022" с песней Stefania
Группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении 2022" с песней Stefania
Фото: ЕРА

Николай Кучерявый, директор украинской группы Kalush Orchestra, которая заняла первое место на "Евровидении 2022", 17 июня в комментарии "24 каналу" раскритиковал решение Европейского вещательного союза (EBU) о невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2023" в Украине.

"Моя позиция – проводить "Евровидение" в Украине! Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения [конкурса]. Лучше, чтобы 40 стран-участниц помогли установить мир в Украине, а не искали легкие пути перенести конкурс",  заявил он.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По словам фронтмена группы Олега Псюка, композиция посвящена его матери Стефании.

По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на "Евровидении 2022" занял британец Сэм Райдер. 

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя решение EBU, заявил, что Украина будет требовать его изменения

Теги: война России против Украины, Евровидение 2022, Kalush Orchestra, Евровидение 2023
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