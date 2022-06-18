"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео

По словам Галкина, памятник Путину должен представлять собой многоярусную конструкцию, состоящей, кроме подводной лодки, из батискафа, истребителя, а завершать композицию будет "Лада Калина".

"На "Ладе Калине" стоит Путин в кимоно и хоккейном шлеме, в одной руке – амфора, в другой – журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой [лидера российской группы ДДТ Юрия] Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, и над всеми ими – золотая надпись: "Нравится, не нравится, терпи меня, красавица", – сыронизировал шоумен.

Зрители отреагировали на выступление артиста овациями.

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