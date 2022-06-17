"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению

Он отметил, что за время его пребывания в столице Украины засыпал и просыпался под звуки воздушной тревоги, предупреждающей об угрозе обстрелов российскими оккупантами.

В публикации бизнесмен поделился своими наблюдениями о том, что сейчас происходит в Киеве, а также подчеркнул, что его никто ни разу не упрекнул за то, что он говорит на русском языке.

"Киев старается жить нормальной жизнью. Центральный пляж на Трухановом острове хохочет и визжит загорелыми детьми, – написал Чичварки. – Встретился с бойцами одного из самых демонизируемых российской пропагандой подразделений. Мне бы хотелось, чтобы у нас были такие офицеры, профессиональные, мудрые, спокойные, отстоявшие в жутких боях свою часть Родины".

В посте российский бизнесмен также упомянул президента РФ Владимира Путина и обратился к российскому населению.

"Не понимаю и никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл и зачем он тут со своими насильниками и мародерами. Ни с цветами, ни с паляницами его тут не ждали. Как вообще можно бомбить эту страну? Как можно верить российскому телевизору? Россияне, ау, ку-ку, проснитесь, нас обокрали, – написал он. – 24 февраля моя Родина Россия одним путинским преступным приказом оказалась в сточной канаве на обочине цивилизации. Я полюбил Украину и меня здесь принимают, как родного, но и свою Родину Россию очень люблю, поэтому желаю скорейшего падения режима, мерзотного путинского тоталитаризма".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)