Бульвар Шоубиз
 
17 июня, 2022
 
Новости

"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чичваркин: Россию очень люблю, поэтому желаю скорейшего падения режима, мерзотного путинского тоталитаризма
Чичваркин: Россию очень люблю, поэтому желаю скорейшего падения режима, мерзотного путинского тоталитаризма
Фото: tot_samy_chichvarkin / Instagram

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин 17 июня опубликовал в Instagram серию фото, на которых запечатлен на фоне достопримечательностей Киева, а также во время купания в Днепре.

Он отметил, что за время его пребывания в столице Украины засыпал и просыпался под звуки воздушной тревоги, предупреждающей об угрозе обстрелов российскими оккупантами. 

В публикации бизнесмен поделился своими наблюдениями о том, что сейчас происходит в Киеве, а также подчеркнул, что его никто ни разу не упрекнул за то, что он говорит на русском языке. 

"Киев старается жить нормальной жизнью. Центральный пляж на Трухановом острове хохочет и визжит загорелыми детьми, – написал Чичварки. – Встретился с бойцами одного из самых демонизируемых российской пропагандой подразделений. Мне бы хотелось, чтобы у нас были такие офицеры, профессиональные, мудрые, спокойные, отстоявшие в жутких боях свою часть Родины". 

В посте российский бизнесмен также упомянул президента РФ Владимира Путина и обратился к российскому населению.

"Не понимаю и никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл и зачем он тут со своими насильниками и мародерами. Ни с цветами, ни с паляницами его тут не ждали. Как вообще можно бомбить эту страну? Как можно верить российскому телевизору? Россияне, ау, ку-ку, проснитесь, нас обокрали, – написал он. – 24 февраля моя Родина Россия одним путинским преступным приказом оказалась в сточной канаве на обочине цивилизации. Я полюбил Украину и меня здесь принимают, как родного, но и свою Родину Россию очень люблю, поэтому желаю скорейшего падения режима, мерзотного путинского тоталитаризма". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:

В мае 2022 года Чичваркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что очень хочет приехать в Украину. "Вы знаете, меня, конечно, напрягает возможность прилета и напрягает возможность того, что какой-нибудь вагнеровец наведет на меня дрон, но если я буду понимать, что мой приезд как-то может поддержать, то я приеду и раньше", – заявил тогда Чичваркин.

Теги: Киев, Владимир Путин, Евгений Чичваркин, война России против Украины
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