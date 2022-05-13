Чичваркин: Из России с начала войны уехало 4 млн людей. Это все, кто могли бастовать, протестовать и выходить на Болотную

По словам Чичваркина, с начала масштабного вторжения в Украину из России "физически за границу" выехало 4 млн россиян.

"То есть из страны, которую бомбят, уничтожают, насилуют, разносят детские дома и прочее, просто уничтожают, срывают с землей, – уезжает 6 млн; из страны, в которой взорвалось шесть складов с боеприпасами, с нолем жертв, – уехало 4 [млн]. Это все, кто могли бастовать, протестовать, выходить на Болотную [площадь в Москве], писать посты и так далее – они все уехали", – сказал он.

Он отметил, что в России еще остался "феноменально смелый" оппозиционер Евгений Ройзман и "несколько людей – только потому, что истерически подчищают недоделанные дела и готовятся на выезд".

"Все уехали... Россия уезжает", – констатировал Чичваркин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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