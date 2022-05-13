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Чичваркин: Из России с начала войны уехало 4 млн людей. Это все, кто могли бастовать, протестовать и выходить на Болотную

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Чичваркин: Россия уезжает
Чичваркин: Россия уезжает
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россию покидают граждане, которые понимают, что на самом деле происходит в Украине после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о вторжении. Об этом живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Чичваркина, с начала масштабного вторжения в Украину из России "физически за границу" выехало 4 млн россиян.

"То есть из страны, которую бомбят, уничтожают, насилуют, разносят детские дома и прочее, просто уничтожают, срывают с землей, – уезжает 6 млн; из страны, в которой взорвалось шесть складов с боеприпасами, с нолем жертв, – уехало 4 [млн]. Это все, кто могли бастовать, протестовать, выходить на Болотную [площадь в Москве], писать посты и так далее – они все уехали", – сказал он.

Он отметил, что в России еще остался "феноменально смелый" оппозиционер Евгений Ройзман и "несколько людей – только потому, что истерически подчищают недоделанные дела и готовятся на выезд".

"Все уехали... Россия уезжает", – констатировал Чичваркин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Чичваркин считает, что, если бы в России объявили мобилизацию, количество уехавших людей сравнялось бы с Украиной, "потому что на словах – 80% поддержки, на деле – 25%".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая почти достигли 27 тыс. военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оппозиция, протесты, война, Евгений Чичваркин, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Евгений Ройзман, бизнесмен
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