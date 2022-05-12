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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин о возможной мобилизации в РФ: Будут собирать продукт отрицательной селекции, деклассированных элементов. Они и воевать будут так же

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По словам Чичваркина, повестки в России присылают выборочно
По словам Чичваркина, повестки в России присылают выборочно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что власти РФ будут набирать для войны в Украине россиян из низших социальных групп.

По его словам, повестки в России присылают выборочно.

"Причем [присылают] людям 39–41 года. То есть собирают "опаль" – продукты отрицательной селекции, деклассированных элементов. Собирают их воевать. Но так как они абсолютно никудышные, то и воюют так же. Следующие 10–20–30 тыс., которых хотят отправить в Украину, никак ни похожи ни на сирийских вояк, ни на 58-ю армию, которая умеет воевать, ни тем более на вагнеровцев", – подчеркнул бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Ожидалось, что на параде 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции", об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Европы. Согласно российскому законодательству, это позволило бы ему мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 12 мая достигли около 26 650 военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, мобилизация, Евгений Чичваркин, война России против Украины, российские оккупанты
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