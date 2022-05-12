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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: Конечно, напрягает, что какой-то вагнеровец наведет на меня дрон, но я очень хочу приехать в Украину

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Чичваркин назвал себя "несмелым парнем"
Чичваркин назвал себя "несмелым парнем"
Фото: tot_samy_chichvarkin / Instagram

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что мог бы приехать в Киев.

Журналист спросил бизнесмена, что тот сделал бы первым делом, приехав в столицу Украины после победы украинского народа над российскими оккупантами.

"Может, я приеду еще не в победившую Украину даже. Мне очень хочется приехать. [...] Я очень люблю гулять по центру. Полтора-два часа прогулки, дышание воздухом свободы... Вы знаете, меня, конечно, напрягает возможность прилета и напрягает возможность того, что какой-нибудь вагнеровец наведет на меня дрон, но если я буду понимать, что мой приезд как-то может поддержать, то я приеду и раньше", – объяснил Чичваркин.

Он отметил, что в целом он "несмелый парень" и война – это не его.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Изначально, по данным Офиса президента Украина и военной разведки, российские оккупанты планировали захватить Киев и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное.

3 марта, через несколько дней после нападения России, британское издание The Times сообщило, что российские власти отправили в Украину две группировки – чеченский спецназ и частную военную компанию "Вагнер", перед которыми поставили задачу убить президента Украины Владимира Зеленского. Они предприняли несколько попыток покушения на Зеленского, но в итоге не смогли выполнять задачу. В целом, по данным советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, на Зеленского покушались более 10 раз.

Из северных областей Украины, в том числе Киевской, российских оккупантов вытеснили в начале апреля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Украина, война, Евгений Чичваркин, война России против Украины, Вагнер, бизнесмен, российские оккупанты
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