Чичваркин: Конечно, напрягает, что какой-то вагнеровец наведет на меня дрон, но я очень хочу приехать в Украину

Журналист спросил бизнесмена, что тот сделал бы первым делом, приехав в столицу Украины после победы украинского народа над российскими оккупантами.

"Может, я приеду еще не в победившую Украину даже. Мне очень хочется приехать. [...] Я очень люблю гулять по центру. Полтора-два часа прогулки, дышание воздухом свободы... Вы знаете, меня, конечно, напрягает возможность прилета и напрягает возможность того, что какой-нибудь вагнеровец наведет на меня дрон, но если я буду понимать, что мой приезд как-то может поддержать, то я приеду и раньше", – объяснил Чичваркин.

Он отметил, что в целом он "несмелый парень" и война – это не его.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube