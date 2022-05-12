Чичваркин: Конечно, напрягает, что какой-то вагнеровец наведет на меня дрон, но я очень хочу приехать в Украину

Журналист спросил бизнесмена, что тот сделал бы первым делом, приехав в столицу Украины после победы украинского народа над российскими оккупантами.
"Может, я приеду еще не в победившую Украину даже. Мне очень хочется приехать. [...] Я очень люблю гулять по центру. Полтора-два часа прогулки, дышание воздухом свободы... Вы знаете, меня, конечно, напрягает возможность прилета и напрягает возможность того, что какой-нибудь вагнеровец наведет на меня дрон, но если я буду понимать, что мой приезд как-то может поддержать, то я приеду и раньше", – объяснил Чичваркин.
Он отметил, что в целом он "несмелый парень" и война – это не его.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изначально, по данным Офиса президента Украина и военной разведки, российские оккупанты планировали захватить Киев и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное.
3 марта, через несколько дней после нападения России, британское издание The Times сообщило, что российские власти отправили в Украину две группировки – чеченский спецназ и частную военную компанию "Вагнер", перед которыми поставили задачу убить президента Украины Владимира Зеленского. Они предприняли несколько попыток покушения на Зеленского, но в итоге не смогли выполнять задачу. В целом, по данным советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, на Зеленского покушались более 10 раз.
Из северных областей Украины, в том числе Киевской, российских оккупантов вытеснили в начале апреля.