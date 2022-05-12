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Что произошло с деятелями российской культуры? Артисты феноменально, маниакально помешаны на деньгах – Чичваркин

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Чичваркин рассказал о своем опыте работы с артистами
Чичваркин рассказал о своем опыте работы с артистами
Фото: pixabay.com

Деятели культуры в России "очень хотят денег", и поэтому многие из них поддержали войну против Украины. Такое мнение живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Чичваркин рассказал, что с 2000-го по 2008 год в его компании "Евросеть" в РФ три-четыре раза в год устраивали "чудовищные шабаши" с рок- и поп-музыкантами и он видел, насколько артисты любят деньги.

"Что происходит с ними? Ну, очень хотят денег. [...] Количество артистов, феноменально,  маниакально помешанных на деньгах, просто на каких-то трех копейках, бытовых райдерах каких-то там: "Мы очень недовольны, вот у нас еще были написаны бутерброды с колбасой". Бл...дь! У вас гонорар 35 еб...ных тысяч, сука, какие бутерброды? Ну сходите купите! Ну забыли эти бутерброды, ну простите", – объяснил Чичваркин.

По его словам, у российских артистов можно наблюдать "феноменальную жадность", когда они смотрят, как зарабатывают деятели культуры на Западе.

"Мне кажется, что наших от этого чудовищно корежит, при этом они уверены, что сами таланты такой же величины, и удивляются, почему это не всегда так. И среди них, мне кажется, жадность больше, чем среди чиновников", – считает Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Масштабное вторжение войск РФ в Украину, которое глава Кремля Владимир Путин объявил 24 февраля, поддержали российские деятели культуры.

"Медуза" 3 мая сообщила, что в Кремле обеспокоены антивоенными высказываниями популярных музыкантов, актеров, режиссеров и стендаперов. Среди тех, кто осудил вторжение РФ в Украину, рэпер Face, певица Монеточка, стендаперы Александр Долгополов и Данила Поперечный. По данным журналистов, в администрации президента  РФ пытаются противодействовать лидерам мнений, курируют эту работу глава управления общественных проектов Сергей Новиков и его заместитель Алексей Жарич.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, музыка, культура, бизнес, Евгений Чичваркин, деньги, чиновники, музыкант, бутерброд, бизнесмен
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