Что произошло с деятелями российской культуры? Артисты феноменально, маниакально помешаны на деньгах – Чичваркин

Чичваркин рассказал, что с 2000-го по 2008 год в его компании "Евросеть" в РФ три-четыре раза в год устраивали "чудовищные шабаши" с рок- и поп-музыкантами и он видел, насколько артисты любят деньги.

"Что происходит с ними? Ну, очень хотят денег. [...] Количество артистов, феноменально, маниакально помешанных на деньгах, просто на каких-то трех копейках, бытовых райдерах каких-то там: "Мы очень недовольны, вот у нас еще были написаны бутерброды с колбасой". Бл...дь! У вас гонорар 35 еб...ных тысяч, сука, какие бутерброды? Ну сходите купите! Ну забыли эти бутерброды, ну простите", – объяснил Чичваркин.

По его словам, у российских артистов можно наблюдать "феноменальную жадность", когда они смотрят, как зарабатывают деятели культуры на Западе.

"Мне кажется, что наших от этого чудовищно корежит, при этом они уверены, что сами таланты такой же величины, и удивляются, почему это не всегда так. И среди них, мне кажется, жадность больше, чем среди чиновников", – считает Чичваркин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube