Чичваркин: Российские военные – вояки никакие. Для них война в Украине – возможность хоть как-то поправить материальное положение

"Украинская армия снисходит и берет [российских оккупантов] в плен. Но давайте будем честны, пленных стало меньше, и мы понимаем почему. Озверение, которого так хотел [президент РФ Владимир] Путин, не может одних касаться, а других – нет. И по этим пленным мы видим, что это люди моего возраста с седыми волосами, гнилыми зубами, для которых 220 тыс. руб (около 100 тыс. грн – "ГОРДОН") – это просто решение всех проблем на год вперед. Из-за своей никчемности и алкоголизма они который год доедали член без соли. Для них это выход хоть как-то поправить материальное положение. Какие из них вояки? Никакие!" – сказал Чичваркин.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 12 мая достигли около 26 650 военных.