"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум

"Я считал, что мы работаем над развитием украинской культуры и искусства, – сказал он. – С первого дня войны моя позиция неизменна – я считаю россиян кончеными фашистами и желаю смерти каждому оккупанту, кто пришел на нашу украинскую землю. Мой ребенок родился в бомбоубежище, мои побратимы воюют и гибнут в горячих точках. Я для себя принял решение, что не буду сотрудничать с россиянами. Также я не могу понять позицию тех, кто пытается сохранять нейтралитет".

Он подчеркнул, что прекратил общение с теми родственниками в РФ, для которых "все неоднозначно".

"Так вот. В последнее время мне сбрасывают скрины Stories Юры Бардаша и спрашивают: "А что там Юра?" Я не знаю, что там Юра. Думаю, что каждый украинский культурный деятель должен озвучить свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды невозможно", – отметил Триплов

Он подчеркнул, что не планирует сотрудничать с Бардашем, пока тот публично не озвучит свою позицию относительно нападения РФ на Украину.

"Либо Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта, а проект Wellboy должен продолжить существование", – подытожил продюсер.

Бардаш пока не отреагировал на обращение Триплова. На момент публикации новости все посты на странице Бардаша в Instagram были удалены либо скрыты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євген Тріплов (@triplov)