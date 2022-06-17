"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум

"Я считал, что мы работаем над развитием украинской культуры и искусства, – сказал он. – С первого дня войны моя позиция неизменна – я считаю россиян кончеными фашистами и желаю смерти каждому оккупанту, кто пришел на нашу украинскую землю. Мой ребенок родился в бомбоубежище, мои побратимы воюют и гибнут в горячих точках. Я для себя принял решение, что не буду сотрудничать с россиянами. Также я не могу понять позицию тех, кто пытается сохранять нейтралитет".
Он подчеркнул, что прекратил общение с теми родственниками в РФ, для которых "все неоднозначно".
"Так вот. В последнее время мне сбрасывают скрины Stories Юры Бардаша и спрашивают: "А что там Юра?" Я не знаю, что там Юра. Думаю, что каждый украинский культурный деятель должен озвучить свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды невозможно", – отметил Триплов
Он подчеркнул, что не планирует сотрудничать с Бардашем, пока тот публично не озвучит свою позицию относительно нападения РФ на Украину.
"Либо Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта, а проект Wellboy должен продолжить существование", – подытожил продюсер.
Бардаш пока не отреагировал на обращение Триплова. На момент публикации новости все посты на странице Бардаша в Instagram были удалены либо скрыты.
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17 июня певец Wellboy спустя год после презентации первой песни заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".
В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока что не планирует возвращаться.