"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины

"Хочу поблагодарить Юрия за то, что он в меня вкладывал, учил меня многим вещам, но надо идти дальше. Надо двигаться, жить, петь", – заявил артист в своем видеообращении.
По словам певца, он будет продолжать петь.
"Війни, телевізори,
І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,
Шкода за неньку Україну і культуру!
І за дядь Юру…" – написал он в комментарии к ролику.
Бардаш пока что не комментировал решение артиста.
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Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".
В 2019-м, на третьем курсе университета, он стал участником юбилейного (10-го) сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.
С 2021 года сотрудничает с украинским продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.
25 июня 2021 года презентовал дебютный клип на песню "Гуси" под сценическим псевдонимом Wellboy. Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.
В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока что не планирует возвращаться.