"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины

Wellboy: Хочу поблагодарить Юрия за то, что он в меня вкладывал, учил меня многим вещам, но надо идти дальше Фото: a.wellboy / Instagram

"Хочу поблагодарить Юрия за то, что он в меня вкладывал, учил меня многим вещам, но надо идти дальше. Надо двигаться, жить, петь", – заявил артист в своем видеообращении.

По словам певца, он будет продолжать петь.

"Війни, телевізори,

І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,

Шкода за неньку Україну і культуру!

І за дядь Юру…" – написал он в комментарии к ролику.

Бардаш пока что не комментировал решение артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Вельбои * | WELLBOY * (@a.wellboy)