"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце

"Сам себе купил. И мне его на съемках "Вечернего квартала" поломал Женя Кошевой, обещал купить новое", – рассказал артист.
На вопрос, думал ли он о женитьбе, певец ответил утвердительно. По словам артиста, сам он при этом не является инициатором знакомств с девушками.
"Я привык, что все происходит само собой", – отметил он.
Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".
В 2019-м, на третьем курсе университета, он стал участником юбилейного (10-го) сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.
С 2021 года сотрудничает с украинским продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.
25 июня 2021 года презентовал клип на песню "Гуси". Через две недели композиция вошла в топ-20 песен украинской Apple Music. Видеоклип собрал более 3 млн просмотров на YouTube. На данный момент в репертуаре артиста три песни. В украинском нацотборе на "Евровидение 2022" певец занял третье место с новой композицией Nozzy Bossy.