"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце

Wellboy: Я привык, что все происходит само собой Фото: a.wellboy / Instagram

"Сам себе купил. И мне его на съемках "Вечернего квартала" поломал Женя Кошевой, обещал купить новое", – рассказал артист.

На вопрос, думал ли он о женитьбе, певец ответил утвердительно. По словам артиста, сам он при этом не является инициатором знакомств с девушками.

"Я привык, что все происходит само собой", – отметил он.