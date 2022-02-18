Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль

"Решил продать свой Audi. Хочу молоковоз и приезжать к вам во дворы с криками: "Молоко". Или фуру хочу, или электричку – на Ирпень мотаться", – написал он, отметив, что в его машине отсутствует подогрев сидений.
В феврале 2022 года Эллерт признался, что последние шесть месяцев не работает со студией "Квартал 95" в качестве автора. Он не исключил, что, если со временем не вернется к работе, его "попросят".
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Эллерт обрел популярность после победы в первом сезоне шоу "Холостячка" на СТБ в конце 2020 года.
Он был избранником главной героини этого шоу, украинской актрисы Ксении Мишиной. Осенью стало известно, что пара рассталась.