Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль

"Решил продать свой Audi. Хочу молоковоз и приезжать к вам во дворы с криками: "Молоко". Или фуру хочу, или электричку – на Ирпень мотаться", – написал он, отметив, что в его машине отсутствует подогрев сидений.

В феврале 2022 года Эллерт признался, что последние шесть месяцев не работает со студией "Квартал 95" в качестве автора. Он не исключил, что, если со временем не вернется к работе, его "попросят".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)