  Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"

Каминская: Я очень люблю, как Санина поет Фото: babaslavka / Instagram

"И на этом, наверное, стоп. Я очень люблю, как [фронтвумен группы The Hardkiss] Санина поет, потому что она поет чисто и качественно", – рассказала артистка.

"А больше никто в Украине не поет чисто и качественно?" – уточнила у Каминской ведущая.

"Я скажу, что Санина поет чисто и качественно. И я", – ушла от ответа артистка.

По словам Каминской, также она слушает песни первого состава выступающей в РФ украинской группы Artik & Asti.

"Их можно назвать нашими? Я слушаю песню "Феникс" – недавно у меня было плачевное состояние, слезу пустила", – подытожила она.

ВИДЕО

Видео: Наше Радіо / YouTube