Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
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Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"

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Каминская: Я очень люблю, как Санина поет
Каминская: Я очень люблю, как Санина поет
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 17 февраля в эфире "Нашого Радіо" заявила, что ей нравятся песни украинской группы The Hardkiss.

"И на этом, наверное, стоп. Я очень люблю, как [фронтвумен группы The Hardkiss] Санина поет, потому что она поет чисто и качественно", – рассказала артистка.

"А больше никто в Украине не поет чисто и качественно?" – уточнила у Каминской ведущая.

"Я скажу, что Санина поет чисто и качественно. И я", – ушла от ответа артистка.

По словам Каминской, также она слушает песни первого состава выступающей в РФ украинской группы Artik & Asti

"Их можно назвать нашими? Я слушаю песню "Феникс" – недавно у меня было плачевное состояние, слезу пустила", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: Наше Радіо / YouTube
Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Она выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. 

Теги: The Hardkiss, Слава Каминская, певица, Юлия Санина
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