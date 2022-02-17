"Четыре глаза всегда лучше, чем два". Каминская в легинсах и топе с декольте показала, как занимается спортом

Каминская в 2021 году начала сольную карьеру Фото: babaslavka / Instagram

Певица позировала в кадре на скамейке с гантелями в руках. Каминская выбрала для зеленый костюм с анималистическим принтом, состоящий из легинсов и топа с декольте на тонких бретельках,

"Четыре глаза всегда лучше, чем два", – написала артистка.

Скриншот: babaslavka / Instagram