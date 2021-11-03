  "Пора пойти своими дорогами". Экс-участница Artik & Asti Дзюба прокомментировала свой уход из группы

"Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Благодарна за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами. По поводу будущего – ребята, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше", – заявила она в телефонном разговоре с Собчак.

Запись телефонного разговора с Дзюбой смонтирована в самом начале интервью, которое было записано до того, как основатель и второй участник этого дуэта Артем Умрихин сообщил о распаде группы.

Во время разговора с Собчак ни Дзюба, ни Умрихин о распаде дуэта ничего не говорили.

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Видео: Осторожно: Собчак / YouTube