Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Пора пойти своими дорогами". Экс-участница Artik & Asti Дзюба прокомментировала свой уход из группы

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Дуэт Artik &amp; Asti распался после 10 лет существования Анна Дзюба (слева) приняла решение покинуть коллектив
Дуэт Artik & Asti распался после 10 лет существования –  Анна Дзюба (слева) приняла решение покинуть коллектив
Фото: artikastiofficial / Instagram

Экс-участница Artik & Asti Анна Дзюба 3 ноября в интервью российской ведущей Ксении Собчак, которое 3 ноября вышло на ее YouTube-канале "Осторожно: Собчак", прокомментировала свое решение покинуть группу.

"Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Благодарна за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами. По поводу будущего – ребята, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше", – заявила она в телефонном разговоре с Собчак.

Запись телефонного разговора с Дзюбой смонтирована в самом начале интервью, которое было записано до того, как основатель и второй участник этого дуэта Артем Умрихин сообщил о распаде группы. 

Во время разговора с Собчак ни Дзюба, ни Умрихин о распаде дуэта ничего не говорили.

ВИДЕО
Видео: Осторожно: Собчак / YouTube
Контекст:

Группа Artik & Asti была основана в 2011 году. Умрихин и Дзюба вместе записали четыре студийных и два мини-альбома. С 2014 года коллектив строил карьеру в РФ. Самые популярные песни дуэта – "Неделимы", "Грустный дэнс", "Девочка, танцуй", "Истеричка", "Она не я".

2 ноября Умрихин заявил, что Дзюба покидает коллектив"Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком? Скоро расскажу", – написал он.


Теги: Ксения Собчак, певица, певец, Artik & Asti
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