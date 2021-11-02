Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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"Превратилась в роскошную женщину". Участница Artik & Asti покинула дуэт после 10-летнего сотрудничества

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Дзюба (слева) и Умрихин (справа) начали сотрудничество как дуэт Artik &amp; Asti 10 лет назад
Дзюба (слева) и Умрихин (справа) начали сотрудничество как дуэт Artik & Asti 10 лет назад
Фото: artikastiofficial / Instagram

Участник строящего карьеру в РФ украинского дуэта Artik & Asti Артем Умрихин 2 ноября в Instagram объявил о распаде коллектива – его покидает вторая участница группы Анна Дзюба.

"Ни для кого не секрет, что в этом году группе исполняется 10 лет. 10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально. Аня покидает группу", – написал Умрихин. 

Он подчеркнул, что их пути с Дзюбой разошлись. Умрихин не исключает, что артистка намерена начать сольную карьеру.

"Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком? Скоро расскажу", – написал он.


Контекст:

Группа Artik & Asti в старом составе выпустила четыре студийных и два мини-альбома. С 2014 года коллектив строил карьеру в РФ. Самые популярные песни дуэта – "Неделимы", "Грустный дэнс", "Девочка, танцуй", "Истеричка", "Она не я".

Теги: музыкант, песня
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