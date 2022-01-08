"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне

"Пора бы и честь знать!" – подписала она публикацию, которая собрала более 15 тыс. лайков за пару часов после появления в соцсети.
"Восхитительная", – прокомментировала valeriya.semchenko.
"Вау, у меня нет слов – насколько же это красиво", – написал attractivkarol.
"Багира", – оставила свой комментарий yuliyaposna.
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Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. 21 ноября 2015 года у них родился сын Даниил.