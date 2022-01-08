Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2022
 
Новости

"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юлия Санина: Пора бы и честь знать!
Юлия Санина: Пора бы и честь знать!
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 8 января разместила в Instagram новое фото, на котором она запечатлена в черном лифе и черном прозрачном комбинезоне, лежа на диване.

"Пора бы и честь знать!" – подписала она публикацию, которая собрала более 15 тыс. лайков за пару часов после появления в соцсети.

"Восхитительная", – прокомментировала valeriya.semchenko.

"Вау, у меня нет слов – насколько же это красиво", – написал attractivkarol.

"Багира", – оставила свой комментарий yuliyaposna.

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. 21 ноября 2015 года у них родился сын Даниил.

Теги: фигура, The Hardkiss, певица, Юлия Санина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне
"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне
"Фоточка – огонь!" Малюська поцеловал жену на фоне граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера в Берлине
"Фоточка – огонь!" Малюська поцеловал жену на фоне граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера в Берлине
"Милфа", "Это порода!" Шэрон Стоун позировала с широко разведенными ногами и показала пышную грудь
"Милфа", "Это порода!" Шэрон Стоун позировала с широко разведенными ногами и показала пышную грудь
"Как Евангелина на маму похожа". Лобода показала 10-летнюю дочь от хореографа Андрея Царя
"Как Евангелина на маму похожа". Лобода показала 10-летнюю дочь от хореографа Андрея Царя
17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой
17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой
Певец The Weeknd рассекретил свой роман с Анджелиной Джоли
Певец The Weeknd рассекретил свой роман с Анджелиной Джоли
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS