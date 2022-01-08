"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне

Юлия Санина: Пора бы и честь знать! Фото: the_hardkiss / Instagram

"Пора бы и честь знать!" – подписала она публикацию, которая собрала более 15 тыс. лайков за пару часов после появления в соцсети.

"Восхитительная", – прокомментировала valeriya.semchenko.

"Вау, у меня нет слов – насколько же это красиво", – написал attractivkarol.

"Багира", – оставила свой комментарий yuliyaposna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)