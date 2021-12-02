"Какая же красивая у вас фигура!" Солистка The Hardkiss Санина показала фото в бикини

Юлия Санина показала фигуру в бикини со своего недавнего отдыха в ОАЭ Фото: the_hardkiss / Instagram

"Это был самый яркий отпуск с ребенком за все время", – подписала снимок 31-летняя певица и подробно описала, какие туристические места рекомендует посетить своим подписчикам.

Пост Саниной набрал больше 18 тыс. лайков. Пользователи соцсети не только поблагодарили артистку за советы, но и засыпали ее комплиментами.

"Какая же красивая у вас фигура!" – написала mashenka_khodos.

"Юля, вы просто в невероятной форме, очень мотивирует!" – призналась bitter.smith.

"Фигура – огонь", – прокомментировала пост aksenova_j.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss)