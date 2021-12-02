"Какая же красивая у вас фигура!" Солистка The Hardkiss Санина показала фото в бикини

"Это был самый яркий отпуск с ребенком за все время", – подписала снимок 31-летняя певица и подробно описала, какие туристические места рекомендует посетить своим подписчикам.
Пост Саниной набрал больше 18 тыс. лайков. Пользователи соцсети не только поблагодарили артистку за советы, но и засыпали ее комплиментами.
"Какая же красивая у вас фигура!" – написала mashenka_khodos.
"Юля, вы просто в невероятной форме, очень мотивирует!" – призналась bitter.smith.
"Фигура – огонь", – прокомментировала пост aksenova_j.
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Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. 21 ноября 2015 года у них родился сын Даниил.