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02 декабря, 2021
 
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"Какая же красивая у вас фигура!" Солистка The Hardkiss Санина показала фото в бикини

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Юлия Санина показала фигуру в бикини со своего недавнего отдыха в ОАЭ
Юлия Санина показала фигуру в бикини со своего недавнего отдыха в ОАЭ
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 1 декабря разместила в Instagram свое новое фото, на котором запечатлена в бикини во время отдыха в ОАЭ.

"Это был самый яркий отпуск с ребенком за все время", – подписала снимок 31-летняя певица и подробно описала, какие туристические места рекомендует посетить своим подписчикам.

Пост Саниной набрал больше 18 тыс. лайков. Пользователи соцсети не только поблагодарили артистку за советы, но и засыпали ее комплиментами.

"Какая же красивая у вас фигура!" – написала mashenka_khodos.

"Юля, вы просто в невероятной форме, очень мотивирует!" – призналась bitter.smith.

"Фигура – огонь", – прокомментировала пост aksenova_j.

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. 21 ноября 2015 года у них родился сын Даниил.

Теги: ОАЭ, фигура, The Hardkiss, певица, Юлия Санина, бикини
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