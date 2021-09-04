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04 сентября, 2021
 
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"Люблю тебя до луны и обратно". Солистка The Hardkiss Юлия Санина с мужем отмечают розовую свадьбу

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Сентябрь 2011 года, свадьба Юлии Саниной и Валерия Бебко
Сентябрь 2011 года, свадьба Юлии Саниной и Валерия Бебко
Фото: the_hardkiss / Instagram

Солистка украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж, гитарист и креативный продюсер коллектива Валерий Бебко отмечают розовую свадьбу – 10 лет со дня бракосочетания.

"10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет. 10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго", – написала 4 сентября в Instagram 30-летняя Санина.

"10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя до луны и обратно", – написал вслед за супругой на своей странице в Instagram 37-летний Бебко и прикрепил к посту свадебное фото с женой.

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.

Теги: свадьба, юбилей, The Hardkiss, семья, Юлия Санина, Валерий Бебко, муж, брак, жена
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