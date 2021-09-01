30-летняя Санина рассказала, почему никогда не набирала лишний вес

Санина: Мои концерты – там такой фитнес Фото: the_hardkiss / Instagram

"Мне повезло от природы, не буду врать. Я сильно не поправляюсь. Все это в рамках 55 кг. Больше не было. Если понимаю, что нужно откорректировать, то просто отказываюсь от сахара. Даже читаю этикетки", – рассказала певица.

Санина подчеркнула, что после концертов ее одежду можно выжимать.

"Мои концерты – там такой фитнес", – призналась она.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube