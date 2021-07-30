"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото

Семейная фотосессия проходила в поле.

"Наша нежность", – подписала публикацию Санина.

"Глядя на вас, верю в любовь", – прокомментировали снимки фолловеры.

"А какие взгляды", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.