"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото

Семейная фотосессия проходила в поле.
"Наша нежность", – подписала публикацию Санина.
"Глядя на вас, верю в любовь", – прокомментировали снимки фолловеры.
"А какие взгляды", – написали в комментариях подписчики.
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Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.
В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.