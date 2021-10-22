"Уже взрослый", "Какие у него глаза, боже", Лидер The Hardkiss Санина показала своего сына

"Однажды в гримерке", – написала она.

"Какой же Данька уже взрослый", – отметила подписчица sasha_seymer.

"Какие у него глаза, боже", – написала katyarezhichenko.

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились.

Сын Даниил родился у них 21 ноября 2015 года.