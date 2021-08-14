"Похожа на Maruv". В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной

В своем посте Санина также решила поделиться несколькими любимыми каналами в YouTube. Среди них оказались:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Подписчики в комментариях делились своим мнением о перечисленных каналах и называли свои любимые. Также не забыли они оценить и внешний вид певицы.

"Похожа на Maruv", – написала ozhogirisha79.

"Всегда неординарная", – добавила allazhigaliuk55.

"Как всегда, загадочная-секси-космос", – подчеркнула posoiuzna.