"Похожа на Maruv". В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной

В своем посте Санина также решила поделиться несколькими любимыми каналами в YouTube. Среди них оказались:
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Подписчики в комментариях делились своим мнением о перечисленных каналах и называли свои любимые. Также не забыли они оценить и внешний вид певицы.
"Похожа на Maruv", – написала ozhogirisha79.
"Всегда неординарная", – добавила allazhigaliuk55.
"Как всегда, загадочная-секси-космос", – подчеркнула posoiuzna.
Юлия Санина (настоящая фамилия – Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.
В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.