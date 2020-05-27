"Тот еще фрукт". Санина показала четырехлетнего сына. Поклонники считают, что он похож на отца

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим четырехлетним сыном Даниилом.
"Тот еще фрукт", – подписала публикацию певица.
Подписчики Саниной отметили внешнее сходство ребенка с отцом, музыкантом группы The Hardkiss Валерием Бебко.
"А малыш вылитый Валера", – прокомментировал фото администратор фан-группы певицы.
"Как он на Вала похож", – пишут фолловеры.
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Юлия Санина и Валерий Бебко поженились в 2011 году. У них есть сын Даниил, которого Санина родила 21 ноября 2015 года.
Группа The Hardkiss существует с 2011 года, Санина – ее бессменный лидер.