"Тот еще фрукт". Санина показала четырехлетнего сына. Поклонники считают, что он похож на отца

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сфотографировалась вместе с четырехлетним сыном Даниилом.

В 2015 году Санина и Бебко стали родителями Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим четырехлетним сыном Даниилом.

"Тот еще фрукт", – подписала публикацию певица.

Подписчики Саниной отметили внешнее сходство ребенка с отцом, музыкантом группы The Hardkiss Валерием Бебко.

"А малыш вылитый Валера", – прокомментировал фото администратор фан-группы певицы.

"Как он на Вала похож", – пишут фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тот еще «фрукт» #люблю Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 27 Май 2020 в 2:01 PDT

Юлия Санина и Валерий Бебко поженились в 2011 году. У них есть сын Даниил, которого Санина родила 21 ноября 2015 года.

Группа The Hardkiss существует с 2011 года, Санина – ее бессменный лидер.