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27 мая, 2020
 
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"Тот еще фрукт". Санина показала четырехлетнего сына. Поклонники считают, что он похож на отца

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сфотографировалась вместе с четырехлетним сыном Даниилом.

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В 2015 году Санина и Бебко стали родителями
В 2015 году Санина и Бебко стали родителями
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим четырехлетним сыном Даниилом.

"Тот еще фрукт", – подписала публикацию певица. 

Подписчики Саниной отметили внешнее сходство ребенка с отцом, музыкантом группы The Hardkiss Валерием Бебко.

"А малыш вылитый Валера", – прокомментировал фото администратор фан-группы певицы. 

"Как он на Вала похож", – пишут фолловеры. 

Юлия Санина и Валерий Бебко поженились в 2011 году. У них есть сын Даниил, которого Санина родила 21 ноября 2015 года.

Группа The Hardkiss существует с 2011 года, Санина – ее бессменный лидер.

Теги: Украина, дети, The Hardkiss, Юлия Санина
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