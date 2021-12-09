  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео

Главные роли в клипе сыграли фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и украинская актриса Алина Чебан. Видеоработа сняла в японском стиле.
В клипе Санина в кимоно исполняет японский танец.
"Юля просто прекрасна в этом клипе, как и всегда", – прокомментировали поклонники.
"Такое чувство, что смотришь не клип, а целый фильм", – написали подписчики.
В 2011 году певица Юлия Санина вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко создали дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В 2021 году коллективу исполнилось 10 лет.