  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео

Главные роли в видео сыграли Санина и Чебан Фото: the_hardkiss / Instagram

Главные роли в клипе сыграли фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и украинская актриса Алина Чебан. Видеоработа сняла в японском стиле.

В клипе Санина в кимоно исполняет японский танец.

"Юля просто прекрасна в этом клипе, как и всегда", – прокомментировали поклонники.

"Такое чувство, что смотришь не клип, а целый фильм", – написали подписчики.

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Видео: The HARDKISS / YouTube