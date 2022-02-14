  "Меня, видимо, попросят". Эллерт рассказал, почему перестал писать для студии "Квартал 95"

Эллерт: Я полгода не хожу на работу в "Квартал" Фото: ellert_a / Instagram

"Я полгода не хожу на работу в "Квартал". Полгода назад я попросился в творческий отпуск. Мне с легкостью разрешили. Пока я не пишу "Кварталу", – заявил он.

Эллерт отметил, что его трудовая книжка лежит в этой компании, но во время своего отпуска он не получает зарплату.

"Меня, видимо, попросят, если творческий отпуск затянется немного", – признался он.

По словам юмориста, он принял решение о приостановлении сотрудничества, чтобы "вырваться из рамок".

"Так я решил. В тот момент мне хотелось вырваться немножечко из неких рамок. В любом случае, "Квартал" делает некие рамки для авторов, которые там работают. Поэтому на тот момент я захотел погулять", – отметил он.

Эллерт признался, что зарабатывает во время отпуска как ведущий мероприятий и благодаря рекламе в социальных сетях.

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube