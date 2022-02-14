  "Меня, видимо, попросят". Эллерт рассказал, почему перестал писать для студии "Квартал 95"

"Я полгода не хожу на работу в "Квартал". Полгода назад я попросился в творческий отпуск. Мне с легкостью разрешили. Пока я не пишу "Кварталу", – заявил он.
Эллерт отметил, что его трудовая книжка лежит в этой компании, но во время своего отпуска он не получает зарплату.
"Меня, видимо, попросят, если творческий отпуск затянется немного", – признался он.
По словам юмориста, он принял решение о приостановлении сотрудничества, чтобы "вырваться из рамок".
"Так я решил. В тот момент мне хотелось вырваться немножечко из неких рамок. В любом случае, "Квартал" делает некие рамки для авторов, которые там работают. Поэтому на тот момент я захотел погулять", – отметил он.
Эллерт признался, что зарабатывает во время отпуска как ведущий мероприятий и благодаря рекламе в социальных сетях.
Эллерт обрел популярность после победы в первом сезоне шоу "Холостячка" на СТБ в конце 2020 года.
Он был избранником главной героини этого шоу, украинской актрисы Ксении Мишиной. Осенью стало известно, что пара рассталась.