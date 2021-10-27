"Приятно смотреть на папу с дочкой, но курточку вернуть бы в магазин". Эллерт показал фото с дочерью

"Моя крашиха Элина сказала, что такая подпись кринжово. Вот и думайте, как это", – подписал публикацию 34-летний Эллерт.

На фото на шоумене надета безразмерная куртка, которая привлекла внимание отдельных подписчиков.

"Нет, это куртка – парашют, на случай, когда надо делать ноги", – прокомментировала фото olga_dekh.

"Какие классные, приятно смотреть на папу с дочкой, но курточку повернуть бы в магазин. Ну да ладно, значит, было такое настроение. Вы супер", – отреагировала erokhina7852.

"Подпись-то ладно! С курткой что?" – поинтересовался фолловер rybak_sydney. "На вырост", – ответила ему gggabri.el.