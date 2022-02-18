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18 февраля, 2022
 
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"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру

Wellboy: Я тоже непростой человек в общении
Wellboy: Я тоже непростой человек в общении
Фото: a.wellboy / Instagram

Украинский певец Wellboy в интервью изданию Viva! 17 февраля заявил, что считает себя непростым человеком в общении.

На вопрос, сложно ли ему общаться со своим продюсером Юрием Бардашем, Wellboy ответил отрицательно.

"Я тоже непростой человек в общении. Юра Бардаш – самый крутой украинский продюсер. И кто со мной поспорит, получить люлей и от меня, и от Бардаша", – заявил певец.

Контекст:

Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".

В 2019-м на третьем курсе университета он стал участником юбилейного, 10 сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.

С 2021 года сотрудничает с украинским продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

25 июня 2021 года презентовал клип на песню "Гуси". Через две недели композиция вошла в топ-20 песен украинской Apple Music. Видеоклип собрал более 3 млн просмотров на YouTube. На данный момент в репертуаре артиста три песни. В украинском нацотборе на "Евровидение 2022" певец занял третье место с новой композицией Nozzy Bossy.

Теги: Юрий Бардаш, продюсер, Wellboy
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