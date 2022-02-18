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18 февраля, 2022
 
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"Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки

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Саладуха: Такие подляночки совсем неприятно
Саладуха: Такие подляночки – совсем неприятно
Фото: olga_saladukha / Instagram

Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады 2012 года по легкой атлетике и нардеп от "Слуги народа" Ольга Саладуха в интервью, которое 18 февраля вышло на YouTube-канале "Остров", призналась, что часто встречается с подлостью в своей жизни.

В качестве примера она привела ситуацию, которая произошла в 2019 году во время соревнований.

"Передо мной прыгала гречанка, она понимала, что я могу 2 см добавить, обойду ее и стану второй. Что она делала? Это заметила вся наша сборная, думаю, заметили все зрители: когда я становилась на разбег, она начинала идти на меня, кидать вещи. То есть я готовлюсь к прыжку, а она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм разбега и я не попала в прыжок. Я это заметила, но с моим опытом меня тяжело выбить. Я думаю: "Ну ладно, если ты так..." Я себе этого не позволяла никогда, но на ее шестой попытке поступила так, как она, – она начала готовиться, я начала точно так же идти, кашлять. Ее это выбило. Она шестую попытку пробежала, даже не прыгнула", – рассказала спортсменка.

Саладуха отметила, что после этого соперница подошла к ней, чтобы извиниться.

"Вот такие подляночки – совсем неприятно", – резюмировала она.

ВИДЕО
Видео: ОСТРОВ / YouTube
Контекст:

Саладуха родилась в 1983 году в Донецке. Она – заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка мира 2011 годачемпионка Европы 2010 года и многократная чемпионка Украины по прыжкам в длину.

В 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне в тройном прыжке Саладуха заняла третье место.

Спортсменка замужем. Вместе с супругом, украинским велогонщиком Денисом Костюком воспитывает дочь Диану. С 2019 года является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Теги: спорт, депутаты, спортсмены, соревнования, Слуга народа, Ольга Саладуха
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