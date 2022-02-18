  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки

В качестве примера она привела ситуацию, которая произошла в 2019 году во время соревнований.

"Передо мной прыгала гречанка, она понимала, что я могу 2 см добавить, обойду ее и стану второй. Что она делала? Это заметила вся наша сборная, думаю, заметили все зрители: когда я становилась на разбег, она начинала идти на меня, кидать вещи. То есть я готовлюсь к прыжку, а она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм разбега и я не попала в прыжок. Я это заметила, но с моим опытом меня тяжело выбить. Я думаю: "Ну ладно, если ты так..." Я себе этого не позволяла никогда, но на ее шестой попытке поступила так, как она, – она начала готовиться, я начала точно так же идти, кашлять. Ее это выбило. Она шестую попытку пробежала, даже не прыгнула", – рассказала спортсменка.

Саладуха отметила, что после этого соперница подошла к ней, чтобы извиниться.

"Вот такие подляночки – совсем неприятно", – резюмировала она.

ВИДЕО

Видео: ОСТРОВ / YouTube