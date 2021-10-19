Белодед прокомментировала отношения с Беленюком

Белодед: На самом деле мы с Жаном хорошо общаемся, мы друзья Фото: zhanbeleniuk / Instagram

"Вопреки тому, что вы занимаетесь разными видами спорта, сейчас тренируетесь вместе. Чья была идея?" – спросила у Белодед ведущая проекта Катя Осадчая.

"На самом деле мы с Жаном хорошо общаемся, мы друзья. Иногда мы ходим в одно место тренироваться", – рассказала Белодед.

Комментируя недавнее совместное видео с Беленюком, на котором они запечатлены во время шуточной борьбы в тренажерном зале, спортсменка призналась, что идея записать этот ролик принадлежит Беленюку.

"Мы потренировались, закончили. Он говорит: "Давай поборемся, снимем. Я тебя буду учить греко-римской борьбе". Прикольно, конечно, но непривычно для меня, потому что это без кимоно", – рассказала дзюдоистка.

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Видео: Світське життя / YouTube