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19 октября, 2021
 
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Белодед прокомментировала отношения с Беленюком

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Белодед: На самом деле мы с Жаном хорошо общаемся, мы друзья
Белодед: На самом деле мы с Жаном хорошо общаемся, мы друзья
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

21-летняя украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед в программе "Світське життя", которая 17 октября вышла на "1+1", прокомментировала свои отношения с 30-летним Жаном Беленюком, чемпионом Олимпиады 2020 и нардепом от "Слуги народа".

"Вопреки тому, что вы занимаетесь разными видами спорта, сейчас тренируетесь вместе. Чья была идея?" – спросила у Белодед ведущая проекта Катя Осадчая.

"На самом деле мы с Жаном хорошо общаемся, мы друзья. Иногда мы ходим в одно место тренироваться", – рассказала Белодед.

Комментируя недавнее совместное видео с Беленюком, на котором они запечатлены во время шуточной борьбы в тренажерном зале, спортсменка призналась, что идея записать этот ролик принадлежит Беленюку.

"Мы потренировались, закончили. Он говорит: "Давай поборемся, снимем. Я тебя буду учить греко-римской борьбе". Прикольно, конечно, но непривычно для меня, потому что это без кимоно", – рассказала дзюдоистка.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой Беленюк занялся в 2000 году. Он чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке). 

Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет). 

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед ранее состояла в отношениях с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле. Сейчас спортсменка свою личную жизнь не комментирует.

Теги: спортсмены, Жан Беленюк, Дарья Белодед, тренировка
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