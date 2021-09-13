Дзюдоистка Белодед рассказала, почему плакала после выступления на Олимпиаде 2020

Дарья Белодед: Я понимаю, что я бы себе не простила, если бы сдалась и проиграла бронзу. Я очень счастлива, что эта медаль у меня есть Фото: Daria Bilodid / Facebook

"В 2020 году прошли мои первые Олимпийские игры. Я всю свою жизнь мечтала о золотой медали. К сожалению, мне не удалось этого сделать в этот раз. Так сложились обстоятельства, это был очень сложный для меня год, но я хочу сказать с уверенностью, что я буду делать все возможное, чтобы на следующей Олимпиаде сделать так, чтобы моя мечта осуществилась, – заверила спортсменка. – В те моменты я не понимала, что эта медаль очень для меня ценна и важна. Но сейчас я понимаю, что я бы себе не простила, если бы сдалась и проиграла бронзу. Я очень счастлива, что эта медаль у меня есть".